L1: avec ou sans Mbappé ? Le casse-tête à venir du PSG

Robert Lewandowski, Mohamed Salah ou un nouveau système de jeu ? Alors que Kylian Mbappé compte dévoiler son avenir sous peu, le PSG pourrait être contraint de le remplacer et de jouer sans lui. Un casse-tête, selon d'anciennes gloires parisiennes.

"Ce n'est pas un problème de nom, mais de savoir qui pourrait remplacer Kylian s'il partait, comment réussir à associer des joueurs capables de s'éclater ensemble", estime Jean-Marc Pilorget, recordman des matches avec le PSG (435).

Pour l'ancien défenseur, la "MNM" Lionel Messi-Neymar-Mbappé est "un constat d'échec pour le club: associer trois des meilleurs joueurs du monde prouve qu'additionner des noms ne fait pas une équipe".

S'il faut changer de système dans un après-Mbappé, Luis Fernandez, champion à Paris avec Pilorget en 1986, n'aurait "pas peur de jouer avec quatre attaquants: Ney coté gauche, Messi derrière l'attaquant, et donc une pointe et un gars côté droit".

Un autre ancien capitaine du PSG, Dominique Bathenay, estime aussi que "si Mbappé partait, il faudrait s'adapter aux deux joueurs qui restent devant, Neymar et Messi".

"Il faut un joueur qui joue avec eux, compatible, poursuit l'ancien gaucher, comme l'était Luis Suarez à Barcelone (dans le trio "MSN", NDLR), un profil à la Wissam Ben Yedder, par exemple, qui combine avec les deux sans arrêt dans des petits espaces, des une-deux, des une-deux-trois..."

- "Moyens illimités" -

Avec "les moyens illimités" du Qatar, soulignent Pilorget, Fernandez et Bathenay, tous les grands noms du football sont envisageables.

"Luis", consultant pour beIN Sports, jette plusieurs noms de possibles successeurs sur la table. "Pour le côté droit, j'aime bien Antony, le Brésilien de l'Ajax, ou Salah, s'il quittait Liverpool, et en pointe Darwin Nunez (l'Uruguayen de Benfica) ou (Romelu) Lukaku", le Belge qui ne joue plus beaucoup à Chelsea.

En revanche, Luis Fernandez sait que se sont évanouies les options Erling Haaland, qui a rejoint Manchester City, et Dusan Vlahovic, recruté cet hiver par la Juventus.

Mais le champion d'Europe 1984 a d'autres idées en tête. "Il faut déjà voir avec les attaquants restés au club, dit-il. (Mauro) Icardi a toutes les difficultés du monde à se mettre dans le rythme cette saison, mais j'ai connu Rai (quand Luis était entraîneur, NDLR), ils voulaient tous qu'il s'en aille et on a su le relancer."

Enfin Fernandez "pense que Messi fera une meilleure saison, il a une Coupe du monde à jouer (en novembre-décembre), comme Neymar, ils sont obligés de bien démarrer".

- "Empiler les Ballons d'Or" -

Aucun des trois anciens parisiens ne suit la piste Robert Lewandowski (33 ans), qui va quitter le Bayern Munich.

"Avec lui, il ne faut pas avoir une équipe de contre mais qui maîtrise le jeu, et des gars sur les côtés", note Jean-Marc Pilorget.

"Est-ce que Messi et Neymar vont déborder et centrer pour mettre des ballons dans la surface " pour "Lewy" ?, demande Fernandez. "Et puis Lewandowski, il veut jouer au Barça, et quand un joueur est décidé... Enfin, je le prends les yeux fermés, hein!"

Bathenay cite l'hypothèse "Gabriel Jesus, qui va peut-être quitter Manchester City, une pointe mais qui dézone aussi, capable de remiser, de combiner dans les petits espaces sans arrêt, des une-deux, des une-deux-trois".

Quant à l'idée folle d'associer Messi et Cristiano Ronaldo, même vieillissants, Bathenay souligne le mot "vieillissants" dans la question et évoque un "one shot" (un coup ponctuel, NDLR).

"On peut toujours ajouter des noms, empiler les Ballons d'Or, mais cette saison les trois (Messi, Ney, Mbappé) ont mis du temps à pouvoir jouer ensemble. On croit que c'est facile, mais même Messi a besoin d'un temps d'adaptation."

L'éventuelle succession de Mbappé s'annonce compliquée.