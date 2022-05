L1: la dernière journée samedi s'annonce "folle", s'enthousiasme Papin

La dernière journée de Ligue 1 samedi (21h00) s'annonce "folle" avec nombre d'équipes qui n'ont "plus rien à perdre", a prévenu l'ancien Ballon d'Or Jean-Pierre Papin dans un entretien à l'AFP jeudi à Tourcoing (Nord), en marge de la présentation du nouveau ballon du championnat.

Q: Comment jugez-vous le nouveau ballon de la Ligue 1, dévoilé jeudi et produit par l'enseigne française Décathlon ?

R: "Je pense que c'est un ballon qui devrait être plus efficace car un peu plus dur, un peu plus sec, avec des choses pour régler les trajectoires qui sont toutes nouvelles. Après, on s'adapte à tout et à un moment, même si le ballon est important c'est le pied qui fait la différence !"

Q: Comment jugez-vous l'évolution technique de ces ballons depuis plus de 20 ans ? Les trajectoires sont-elles moins lisibles ?

R: "Ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque où je jouais. Nous on avait encore des ballons cousus, aujourd'hui ils sont thermocollés, un peu plus sphériques, la texture n'est plus la même. C'est différent. Avec mes joueurs (il entraîne Chartres en N2, NDLR), je m'entraîne régulièrement avec ce genre de ballon et c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui les trajectoires sont bonnes. A un moment les trajectoires étaient un peu illisibles car il y avait beaucoup de ballons différents."

Q: A quoi vous attendez-vous pour la dernière journée de L1 samedi soir? Craignez-vous de voir l'OM tout perdre, qui voyez-vous finir sur le podium ?

R: "Je m'attends à ce qu'elle soit folle car une dernière journée, tu n'as rien à perdre. Que ce soit en haut ou en bas, tu es obligé de lâcher les chevaux. Avec les confrontations directes en haut de tableau (OM-Strasbourg, Lens-Monaco, NDLR), je pense que ça sera une journée folle. Mais je ne crois pas que l'OM va tout perdre. Je pense que l'OM va gagner (et assurer sa place sur le podium, NDLR). Ça sera un match compliqué mais ils vont jouer devant plus de 65.000 personnes acquises à leur cause donc logiquement je pense que l'OM va l'emporter. Après, le problème, c'est que le football ce n'est pas logique !"

Q: Voir Bordeaux descendre, c'est un crève-cœur pour vous, ancien des Girondins (1996-1998) ?

R: "Pour Bordeaux, je suis très triste. C'est tellement un beau club que le voir tomber comme ça, ça fait mal. Si tu es dans les dernières places un ou deux ans de suite, si tu ne reviens pas tout de suite à un classement un peu plus normal, tu plonges. Sur cette dernière journée deux clubs historiques vont descendre avec Bordeaux, Saint-Etienne ou même Metz et c'est triste..."

Q: Le Paris SG, lui, est déjà champion... Mais son objectif européen lui échappe toujours. Que doit changer le club pour espérer remporter enfin la Ligue des champions ?

R: "Si je le savais, je vous le dirais! Je n'ai pas l'impression, quand je les vois jouer, qu'ils sont unis. J'ai l'impression que chacun joue comme il a envie, qu'ils ne sont pas tous copains. Sur le papier, ça fait une très très belle équipe avec beaucoup de grosses individualités mais quand ils ne récitent pas leur football, quand ils sont dans la difficulté, c'est là où on devrait voir une équipe et là on ne la voit jamais."

Q: Selon vous, Kylian Mbappé doit-il quitter le PSG pour pouvoir prétendre un jour au Ballon d'Or? Alors qu'il est en fin de contrat en juin, aurait-il plus de chances de décrocher ce trophée au Real Madrid?

R: "Il n'y a que Kylian qui a la réponse. Je pense qu'un joueur, s'il a des rêves, il doit les réaliser. Si son rêve c'est de jouer au Real Madrid, il faut qu'il y aille sinon il le regrettera toute sa vie."

Propos recueillis par Nicolas BLASQUEZ