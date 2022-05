Roland-Garros - Bonaventure remercie Darcis : "Il a toujours été là quand des coaches m'ont lâché"

(Belga) Ysaline Bonaventure (WTA 170) va réaliser son Grand Chelem à elle à partir de dimanche à Paris après s'être qualifiée jeudi pour la première fois de sa carrière pour le tableau final en simple à Roland-Garros. Déjà présente à deux reprises à l'Open d'Australie (2019 et 2021), une fois à Wimbledon (2019) et une autre fois à l'US Open (2020), la Stavelotaine pourra enfin participer, à 27 ans, aux Internationaux de France.

"C'est une belle récompense des efforts fournis ces derniers mois", a-t-elle confié à Belga après sa victoire 6-4, 6-2 contre la Finlandaise Anastasia Kulikova (WTA 193) dernier tour des qualifications. "À force de perdre chaque fois en qualifs, je pensais que Roland-Garros ne serait jamais pour moi. Mais mon staff m'avait dit de persévérer et que cela finirait par payer, si pas tout de suite, plus tard, avec les capacités que j'avais et ce que j'avais déjà prouvé. Et j'ai continué à m'accrocher, même si certains résultats cette année auraient pu être meilleurs. J'ai aussi toujours eu la chance de bénéficier de l'aide de Steve Darcis. Il a toujours été là pour moi quand des coaches m'ont lâché. Cela a toujours été une personne de confiance que j'apprécie énormément. Il m'aide depuis cette année, avec la Fédération et mon préparateur physique, Alexandre Blairvacq." Issue des qualifications, Ysaline Bonaventure devra attendre ce vendredi avant de connaître sa première adversaire, qui pourrait, notamment, être la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1). Mais cela ne l'empêchera pas de dormir. "Peu importe ce que me réservera le tirage. Je désire d'abord savourer. En tant que Belge, rentrer dans le tableau final de Roland-Garros est merveilleux. J'en rêve depuis toute petite", a-t-elle ajouté. "Il y aura beaucoup de supporters belges et mes proches pourront venir me voir. Cela va être du pur bonheur !" (Belga)