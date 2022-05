Il pourrait partir: Vincent Kompany est le premier choix de ce club de Premier League

Un grand départ du côté de Saint-Guidon ? Alors que la saison touche à sa fin (Anderlecht jouera un dernier match sans enjeu face aux champions brugeois), le mercato arrive à grands pas.

Auteur d'une saison correcte du côté d'Anderlecht avec une finale de Coupe de Belgique et une troisième place au classement de Jupiler Pro League, il semblerait que Vince The Prince ait attiré l'oeil Outre-Manche. La rumeur n'est pas nouvelle, mais elle s'intensifie : déjà courtisé par le club de Burnley, le Belge serait maintenant la priorité numéro 1 des Clarets !

Un maintien en Premier League obligatoire

A la recherche d'un entraineur jeune et moderne et qui pourrait donner un nouvel élan au club, Kompany incarnerait parfaitement ce coach pour les dirigeants de Burnley. Une condition sine qua non cependant pour que ce deal se fasse : Burnley doit absolument assurer son maintien dans l'élite.

Au coude-à-coude avec Leeds, à égalité de points, mais avec une meilleure différence de buts, les Clarets doivent faire au moins un aussi bon résultat que Leeds lors de la dernière journée ce week-end pour s'assurer une place en Premier League l'année prochaine.