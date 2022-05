"On s'en fout !": un ancien joueur du Celtic se moque de la défaite des Rangers en Europa League

Vaincus par l'Eintracht Francfort en finale de l'Europa League, les Glasgow Rangers ont manqué une belle occasion de marquer l'histoire du football écossais ce mercredi.

Si les Rangers ont pleuré, les fans du Celtic, club ennemi de la ville de Glasgow, ont souri. Alors que le compte Twitter des Rangers annonçait la défaite, l'ancien joueur du Celtic n'a pas manqué de s'exprimer à ce sujet avec un "meme" plus qu'équivoque. Il a, en effet, posté une vidéo d'un homme qui explique : "Être venu ici pour vous dire... Qu'on s'en fout !"

Un commentaire qui n'aura pas plus aux fans de l'Olympique Lyonnais, actuel employeur du joueur et qui traverse une saison très compliquée. "Moussa, dis-moi pourquoi tu mets plus d'énergie dans ton ancien club que dans l'actuel ?", "Concentre toi à ne pas croquer la saison prochaine déjà, pour tweeter t’en rate pas une", pouvait-on notamment lire sous le tweet du joueur.