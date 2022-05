Premier League: Supporter frappé par Vieira: la police britannique ouvre une enquête

(Belga) La police britannique a annoncé vendredi enquêter sur l'altercation lors de laquelle l'ex-Bleu Patrick Vieira, entraîneur de Crystal Palace, a mis au sol d'un coup de pied un supporter d'Everton qui l'avait pris à partie sur le terrain.

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'ancienne gloire de l'équipe de France se diriger vers la sortie du terrain dans le chaos, au milieu des supporters d'Everton célébrant la victoire 3-2 de leur équipe, pourtant menée 2-0 à la pause. Pris à partie par un jeune homme en short et sweat à capuche, Vieira finit par se retourner et lui assène un coup de pied balayette, qui l'envoie au sol, avant d'être bousculé par quelques autres fans, puis accompagné vers la sortie du terrain. "La police du Merseyside (nord-ouest de l'Angleterre) enquête sur une altercation survenue sur le terrain de Goodison Park à l'issue du match Everton - Crystal Palace, jeudi 19 mai", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Nous travaillons avec Everton FC pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et nous parlons aux témoins", a-t-elle ajouté, précisant n'avoir reçu "aucune plainte formelle". Selon l'agence Press Association, la fédération de football anglaise (FA) va également étudier l'incident, dont les images prennent une grande place en tête des sites des tabloïds. Après cette défaite, Crystal Palace est 13e de Premier League. Everton, grâce à sa victoire, est remonté au 16e rang avec 39 points, s'assurant de rester en première division la saison prochaine. (Belga)