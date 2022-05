Le club de D2 néerlandaise TOP Oss se sépare de Bob Peeters

(Belga) Bob Peeters n'est plus l'entraîneur de TOP Oss. Le club de deuxième division néerlandaise l'a annoncé vendredi.

Peeters dirigeait TOP Oss depuis juin 2021. Le club a terminé 15e du championnat à peine terminé. "Le samedi 14 mai, nous avons annoncé l'arrivée de Klaas Wels comme nouveau directeur technique de notre organisation", a écrit le club dans un communiqué. "Après mûres réflexions, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas assez de synergie au niveau des idées entre notre nouveau directeur technique et notre entraîneur Bob Peeters. Bob est d'accord avec cela. Sur cette base, nous avons pris la difficile décision, en concertation avec Bob, de ne pas prolonger la collaboration." Peeters avait rejoint le TOP Oss après avoir quitté Westerlo, qu'il avait dirigé pendant trois ans et demi. L'ancien attaquant a également entraîné le Cercle de Bruges, La Gantoise, Waasland-Beveren, Charlton et Lokeren. (Belga)