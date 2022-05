Mountainbike: Laurens Sweeck fait coup double dans la première étape marathon

(Belga) Le cyclocrossman Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) s'est adjugé la victoire vendredi dans la 2e étape du Belgian Mountainbike Challenge, une épreuve de 1re catégorie UCI disputée sur plusieurs étapes à La Roche. Il s'est du même coup emparé de la tête du classement général.

Deuxième de la première étape (21,2 km contre-la-monte individuel) disputée jeudi soir à 24 secondes du Néerlandais Hans Becking, Sweeck a profité des 85,8 km du jour (La Roche-Bertogne-La Roche) pour prendre les commandes de la course. Accompagné par Frans Claes, il a bénéficié d'une crevaison de celui-ci pour filer seul vers la victoire. Il a franchi la ligne d'arrivée avec 3:32 d'avance sur Jens Adams, un autre spécialiste de cyclocross, qui a précédé Becking, 3e à 3:33, et Claes, 4e à 7:11. A deux étapes de la fin de l'épreuve, Sweeck possède 3:09 d'avance sur Becking et 4:28 sur Adams au général. La 3e étape La Roche-Houffalize-La Roche est longue de 83,9 km samedi. Dimanche, la 4e étape La Roche-Barzée-La Roche sur la distance de 63 km bouclera l'épreuve. (Belga)