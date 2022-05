ATP Genève: Casper Ruud défendra son titre en finale contre Joao Sousa

(Belga) Casper Ruud (ATP 8) sera opposé samedi en finale du tournoi ATP 250 de Genève au Portugais Joao Sousa (ATP 79).

Le Norvégien, tête de série N.2 et vainqueur l'an dernier de ce tournoi suisse joué sur terre battue et doté de 534.555 euros, a bataillé contre le grand Américain Reilly Opelka (ATP 18) vendredi dans sa demi-finale. Il a émergé 7-6 (7/2) et 7-5. Sousa n'a lui pas dû s'employer pour écarter le vétéran français Richard Gasquet (ATP 75) 6-2, 6-2. Ruud, 23 ans, compte 7 titres ATP à son palmarès dont un gagné cette année à Buenos Aires. Sousa, 33 ans, a remporté pour sa part 4 titres ATP dans sa collection. Lui aussi vise un 2e titre en 2022 après avoir gagné à Pune, en Inde. Ruud a remporté ses deux premiers duels contre Sousa. (Belga)