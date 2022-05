F1: Leclerc encore le plus rapide de la deuxième séance d'essais devant les Mercedes

(Belga) Charles Leclerc a réalisé le meilleur chrono de la deuxième séance d'essais du Grand Prix d'Espagne, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi en fin d'après-midi sur le circuit de Catalogne (4,675 km) à Montmelo. Le Monégasque leader du championnat du monde avait déjà été le plus rapide au volant de sa Ferrari lors de la première séance en 1:19.828 en début d'après-midi.

Il a signé son meilleur temps en 1:19.670. Les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton ont réussi les 2e et 3e chronos à 117/1000e et 204/1000e de seconde. La Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz a signé le 4e temps à 320/1000e. Le champion du monde le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a complété le top 5 à 336/1000e de seconde. (Belga)