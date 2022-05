Hockey Pro League - Malgré la courte défaite, Raoul Ehren "satisfait" des opportunités créées par ses Panthers

(Belga) Il l'avait annoncé avant le match, Raoul Ehren accordait peu d'importance à la victoire de ses protégées contre l'Espagne, vendredi soir en Hockey Pro League, à Anvers. Pour le sélectionneur fédéral des Red Panthers, "le plus important est de rejouer avec le groupe dans la compétition après l'avoir quittée depuis près de 4 mois. Voir où on en est et aussi essayer certains systèmes de jeu", avait-il déclaré avant la rencontre. Après la courte défaite 1-2 face aux Red Sticks espagnoles dans la 1re des deux confrontations face à la 7e nation mondiale, le discours de l'entraîneur à succès néerlandais n'a pas changé.

"Pour moi tout était OK! On a eu beaucoup de bonnes périodes", a réagi Ehren directement après la rencontre. "Nous aurions dû profiter de nos nombreuses opportunités pour accentuer notre avantage au score, notamment sur les 5 penalty-corners obtenus. Mais au final, la rencontre est restée serrée et l'Espagne a bien profité de ses quelques occasions en fin de match. Ce n'est pas une déception en soi. Juste qu'il y a beaucoup de choses à travailler pour la revanche de demain et pour les semaines à venir. L'aspect positif que je retiens le plus, c'est le nombre important d'occasions de marquer que nous avons eu" selon Ehren. Pour les Red Panthers, les 9 duels de Pro League encore à suivre marquent la préparation finale des Belges dans leur objectif principal de la saison: la Coupe du monde féminine, organisée début juillet conjointement aux Pays-Bas et en Espagne (du 1er au 17 juillet). (Belga)