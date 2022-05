Russes et Bélarusses exclus de Wimbledon: l'ATP et la WTA ne distribueront pas de points lors du tournoi

La WTA, l'organisation qui régit le circuit professionnel féminin de tennis, a annoncé vendredi qu'elle ne distribuerait pas elle non plus de points lors de l'édition 2022 de Wimbledon si l'exclusion des Russes et Bélarusses en raison de la guerre en Ukraine est maintenue par le Grand Chelem londonien.



L'ATP, qui gère le circuit masculin, avait rendue publique la même décision quelques minutes plus tôt. "En raison de la décision de Wimbledon de ne pas tenir son engagement d'utiliser le classement WTA pour décider de la participation (au tournoi) et d'arrêter un plateau partiel non basé sur le mérite, la WTA a pris la décision difficile de ne pas attribuer de points WTA à Wimbledon cette année", écrit-t-elle dans un communiqué.

De son côté, les organisateurs du tournoi déplorent cette décision jugée "disproportionnée dans le contexte des circonstances exceptionnelles et extrêmes de la situation". L'ATP, , la WTA, et l'ITF, qui pilote les tournois juniors et de tennis fauteuil programmés durant la quinzaine du Majeur britannique, ont jugé que cette exclusion était contraire au principe "fondamental" d'équité entre tous les joueurs et qu'elle introduisait une discrimination sur des motifs politiques. Mais pour le All England Club, c'est "la seule décision viable".

Avec cette décision, le classement mondial pourrait être totalement chamboulé. Novak Djokovic, vainqueur l'année dernière, pourrait par exemple se voir retirer ses 2000 points du vainqueur de 2021, sans pouvoir les défendre.

Ironie du sort : en excluant les Russes, le tournoi de Wimbledon permettrait, théoriquement, à un Russe de récupérer la première place mondiale...