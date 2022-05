Mertens et Van Uytvanck premières Belges en action dès dimanche à Roland-Garros

(Belga) Elise Mertens et Alison Van Uytvanck seront, dimanche, les deux premières Belges à entrer en action à Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis.

Sur la terre battue parisienne, Mertens, 33e joueuse mondiale et tête de série N.31, disputera le quatrième et dernier match au programme sur le court N.6 face à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 52). Van Uytvanck (WTA 61) jouera en troisième rotation sur le court N.13 face à l'Américaine Ann Li (WTA 64). Cette première journée verra notamment l'entrée en lice de la sensation Carlos Alcaraz (ATP 6/N.6), l'un des favoris du tableau masculin. Le jeune Espagnol aura directement les honneurs du court Philippe-Chatrier, pour le dernier match de la journée, face à l'Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 141). Autre prétendant à la victoire finale, l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3/N.3) entrera en lice contre l'Autrichien Sebastian Ofner (ATP 218), issu des qualifications, sur le court Suzanne-Lenglen (3e match). On verra aussi l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste en 2018 et 2019, retombé au 194e rang mondial, face au Bolivien Hugo Dellien (ATP 87) en ouverture sur le court Simonne-Mathieu. Le central accueillera également les débuts de deux outsiders du tournoi féminin, la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6/N.6) contre la Polonaise Magda Linette (WTA 56) en lever de rideau, et la Grecque Maria Sakkari (WTA 4/N.4), face à la Française Clara Burel (WTA 95) en troisième rotation. L'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 10/N.10), lauréate en 2016, débutera sur le court Simonne-Mathieu (2e match) contre l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 46). Sur tous les courts, les premiers matchs commenceront à 11h.