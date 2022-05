Le roi d'Angleterre: Kevin De Bruyne désigné comme joueur de la saison en Premier League

Simplement le meilleur.

En course pour le titre de champion d'Angleterre avec son club de Manchester City, le milieu de terrain belge vient d'être désigné meilleur joueur du championnat d'Angleterre pour la deuxième fois de sa carrière. Il l'avait déjà remporté en 2020 tandis que l'année passée, c'était son coéquipier Ruben Dias qui avait remporté ce titre.

Ce "Premier League Player of the Season" est attribué sur base des votes du public combinés aux votes des 20 capitaines de Premier League et d'un panel d'experts. De Bruyne a été préféré à Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), Joao Cancelo (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham) et James Ward-Prowse (Southampton).

Une ligne de plus à son palmarès personnel déjà dément, avant de rajouter un titre de champion dès demain ?