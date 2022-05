Phil Foden élu meilleur jeune pour la deuxième année de suite en Premier League

Phil Foden, la pépite de Manchester City, a été élu Jeune joueur de la saison en Premier League pour la deuxième année consécutive. La Premier League l'a annoncé samedi.

L'international anglais, 21 ans, a été l'un des fers de lance de City avec neuf buts et cinq assists. Manchester City tentera dimanche de conserver son titre et de résister aux assauts de Liverpool, deuxième à 1 point. Les 'Cityzens' reçoivent Aston Villa tandis que les 'Reds' accueillent Wolverhampton. Foden est le premier joueur à recevoir ce trophée deux années de suite. Le milieu offensif a été préféré à Trent Alexander-Arnold (Liverpool), le duo de Crystal Palace Conor Gallagher et Tyrick Mitchell, Mason Mount (Chelsea), les joueurs d'Arsenal Aaron Ramsdale et Bukayo Saka ainsi qu'à Declan Rice (West Ham).