Veenendaal-Veenendaal Classic: Groenewegen s'impose devant Thijssen et De Lie

(Belga) Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) a enlevé la 35e édition de la Veenendaal-Veenendaal Classic (1.1), course cycliste de 197,9 km courue samedi aux Pays-Bas. Vainqueur au sprint, le Néerlandais est accompagné de deux coureurs belges sur le podium, Gerben Thijssen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) ayant pris la 2e place et Arnand De Lie (Lotto Soudal) la 3e.

L'Italien Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix) s'est classé 4e, tandis que Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) complète le top 5. Trois autres Belges figurent dans les dix premiers avec Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise) 6e, Lionel Taminiaux (Alpecin - Fenix) 8e et Jordi Warlop (B&B Hotels - KTM) 10e. Dylan Groenewegen, 28 ans, affiche désormais 60 victoires au compteur. C'est la 4e fois qu'il s'adjuge la Veenendaal-Veenendaal Classic, dont il détenait déjà le record de victoires, après ses succès en 2015, 2016 et 2018. La Veenendaal-Veenendaal Classic a retrouvé sa place au calendrier cette année, après avoir été annulée en 2020 et 2021. L'Australien Zak Dempster avait remporté la dernière édition organisée en 2019. (Belga)