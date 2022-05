Ironman - Kenneth Vandendriessche remporte à Lanzarote son 1er Ironman

(Belga) Kenneth Vandendriessche, 30 ans, a remporté le 1er Ironman de sa carrière, à Lanzarote, l'un des plus difficiles triathlons complets d'Europe qui fêtait sa 30e édition, samedi aux Îles Canaries. Le champion d'Europe en titre de duathlon de moyenne distance a bouclé les distances de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied, en 8h39:56, devançant de près de 3 minutes le Danois Mathias Petersen. Bart Aernouts, vainqueur de l'épreuve en 2017, a fini 10e, tandis que chez les dames Alexandra Tondeur a abandonné.

Vandendriessche est sorti de l'eau en 18e position seulement, mais a signé par après le meilleur temps vélo et a surtout couru son marathon en 2h40:37 sous une chaleur accablante, reprenant tour à tour tous ses concurrents pour la victoire. Le triathlète de Ruddervoorde a repris Petersen, leader depuis la natation, au 30e km, pour terminer avec 2:49 d'avance sur le Danois et 11:17 sur l'Allemand Philipp Bahlke, qui a complété le podium. Bart Aernouts est sorti lui 16e de l'eau, est revenu dans le top 10 à vélo avec un 5e temps, mais a ensuite reculé sur le marathon (3h05:12) pour finir 10e, en 9h09:14. Troisième professionnel belge engagé, le Namurois Victor Alexandre a terminé 13e, en 9h20:00. Chez les dames, la victoire est revenue à la Britannique Lydia Dant, en 9h37:26. Seule Belge à prendre le départ, Alexandra Tondeur a quitté la course durant la seconde partie du vélo. Depuis la création de l'épreuve il y a 30 ans, en 1992, il s'agit de la 6e victoire belge sur l'archipel des Canaries, après Dirk Van Gossum (2000), Bert Jammaer (2008-2009), Bart Aernouts (2017) et Frederik Van Lierde (2019). Le succès de Vandendriessche le qualifie automatiquement pour la finale du circuit, le 8 octobre à Hawaii (USA). (Belga)