Tour d'Italie - Simon Yates a profité de sa position au général pour gagner l'étape

(Belga) Simon Yates (BikeExchange-Jayco) avait vu ses ambitions au général s'envoler après avoir perdu 11 minutes dans l'étape du Blockhaus dimanche dernier. Souffrant du genou après sa chute dans la 4e étape, le Britannique avait même songé à l'abandon. Resté en course, il s'était concentré ensuite sur les victoires d'étapes. Avec succès, puisqu'il a enlevé samedi la 14e étape du Tour d'Italie à Turin.

"Mon plan aujourd'hui était de me glisser dans l'échappée, mais ça n'a pas fonctionné comme ça", a déclaré Simon Yates au micro des organisateurs. "Dans le final, j'avais l'avantage de ne plus être un prétendant au général, mais j'étais venu pour gagner le Giro. C'est ma sixième victoire d'étape. Ça ne rattrape pas ma déception après le temps perdu sur le Blockhaus. Il reste une semaine mais c'était un grand effort aujourd'hui. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de réserves pour la dernière semaine, qui s'annonce très difficile avec la chaleur", conclut Simon Yates, qui a signé samedi son second succès sur le Giro 2022 apèrs sa victoire dans la 2e étape, le contre-la-:montre de Budapest. (Belga)