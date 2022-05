F1: dominateur en Espagne, Leclerc partira en pole, devant Verstappen

Dominateur depuis le début du week-end et bien décidé à creuser son avance au championnat de Formule 1, Charles Leclerc (Ferrari) s'est offert samedi la pole position du Grand Prix d'Espagne, sa quatrième en six courses cette saison.

Sur le circuit de Barcelone-Catalogne à Montmelo, il prendra dimanche le départ au côté du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), son rival au classement général, à nouveau victime d'un problème mécanique à la fin des qualifications - un manque de fiabilité qui gangrène Red Bull depuis le début de la saison.

"Je n'ai pas pu faire mon dernier tour, mais être en première ligne (...) c'est bien. Evidemment, j'aurais voulu aller chercher la pole", a réagi le champion du monde en titre, qui pointe actuellement à 19 unités de Leclerc.

Si les statistiques observées sur le circuit catalan donnent pour l'instant l'avantage à Leclerc - puisque lors de 23 GP sur 31, le vainqueur s'est élancé de la pole - le pilote Ferrari craint que ses pneus ne viennent jouer les trouble-fêtes.

"Je suis en bonne position mais nous avons eu des difficultés avec les pneus et si nous ne (les) gérons pas bien, nous perdrons la victoire", a-t-il déjà prévenu.

Les deux hommes de tête s'élanceront devant l'autre Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz Jr. qui, devant son public, n'est toujours pas parvenu à arracher la pole position qu'il convoite depuis le début de sa carrière.

- Mercedes "en progrès" -

Sous des températures dépassant les 34 degrés dans l'air et les 45 degrés sur la piste, Mercedes, en difficulté en ce début de saison 2022, année de l'entrée en vigueur d'un tout nouveau règlement technique, a elle tenté un changement en retirant les pontons de ses monoplaces.

Un stratégie qui semble payante depuis le début du week-end puisque sous les yeux du champion de tennis Roger Federer, aperçu dans le garage de l'écurie allemande, George Russell a signé le 4e temps et Lewis Hamilton le 6e derrière la Red Bull de Sergio Pérez, qui partira en 5e position.

"Nous progressons (...) la voiture ne rebondit plus en ligne droite ce qui est une énorme différence. Nous avons encore quelques améliorations à faire", a réagi Hamilton.

Loin des hommes de tête, les Français Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) arrachent, eux, les 12e et 14e temps. Plus tôt dans la journée, le pilote AlphaTauri n'avait enregistré aucun chrono lors de la dernière session d'essais libres à cause d'une surchauffe de son moteur dès l'entame de la séance.

- Fuite de données ? -

Après une trentaine de GP depuis 1991 et les essais hivernaux tous les ans entre 2014 et 2020 puis en 2022, pilotes et écuries connaissent par coeur le circuit catalan.

A l'image de Mercedes, si plusieurs écuries ont donc profité de la piste catalane pour développer leurs monoplaces, l'AMR22 d'Aston Martin est sous le feu des projecteurs depuis le début du weekend pour ses améliorations apportées à Barcelone, étrangement similaires aux Red Bull.

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) a jugé vendredi ces améliorations conforment, mais Red Bull soupçonne aujourd'hui un "transfert de propriété intellectuelle" et va lancer une enquête interne. Ces derniers mois, plusieurs membres de Red Bull, dont le chef aérodynamicien Dan Fallows, ont quitté l'écurie autrichienne pour rejoindre Aston Martin.

"Nous devons maintenant vérifier que nous n'avons pas eu une fuite de données (...). Nous voulons nous en assurer, c'est ce sur quoi nous enquêtons en ce moment", a indiqué samedi Pierre Waché, directeur technique chez Red Bull, qui assure que "la FIA fera partie du processus si nous trouvons quelque chose".

De son côté, Aston Martin, par la voix de son directeur technique Andrew Green, s'est défendue: "je ne sais pas quelles sont ces accusations auxquelles Red Bull pense, et tout ce que je peux dire, c'est qu'à aucun moment nous n'avons reçu de données d'une quelconque équipe, de qui que ce soit".

Les deux pilotes de l'écurie britannique, l'Allemand Sebastian Vettel et le Canadien Lance Stroll, ont toutefois été éliminés lors dès le début des qualifications, en Q1, et partiront respectivement 16e et 18e dimanche.