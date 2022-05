Les Belges à l'étranger - Le Genoa s'incline face à Bologne et s'en va en Serie B

(Belga) Samedi après-midi, le Genoa s'est incliné devant Bologne, 0-1, pour la 38e et dernière journée de Serie A. Ce résultat scelle le sort du club génois, qui disputera la saison prochaine à l'échelon inférieur, en Serie B.

En l'absence de Zinho Vanheusden, sur la touche depuis février dernier pour une blessure à la cuisse, le Genoa devait remporter la victoire pour espérer se maintenir dans l'élite du football italien en attendant le résultat de ses concurrents, Cagliari et Salernitana, qui jouent dimanche. Musa Barrow a néanmoins mis fin aux espoirs génois en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 66e minute pour Bologne. Arthur Theate, qui a vu son temps de jeu réduit drastiquement depuis le 35e journée de championnat, est resté sur le banc bolognais pendant toute la rencontre. Il a disputé 31 matchs de championnat cette saison, inscrivant 2 buts et donnant 1 passe décisive depuis son arrivée d'Ostende en août 2021. Zinho Vanheusden voit lui aussi son prêt depuis l'Inter de Milan se terminer, tandis que son contrat auprès du club milanais court jusqu'en juin 2026. Ainsi, le Genoa d'Alexander Blessin, l'entraîneur du KV Ostende entre juillet 2020 et janvier 2022, qui n'a accumulé que 28 points en 38 rencontres, est relégué au même titre que Venise et jouera la saison prochaine en Serie B. Bologne (46 points) termine le championnat dans le ventre mou, entre la 12e et la 13e place selon le résultat de l'Udinese, dimanche. (Belga)