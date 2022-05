Euroligue - L'Efes Istanbul bat le Real Madrid conserve sa couronne

(Belga) L'Efes Istanbul, un an après avoir ouvert son palmarès, a conservé son titre en battant le Real Madrid 58-57 en finale de l'Euroligue de basket, samedi soir dans la Stark Arena de Belgrade.

Porté par le Serbe Vasilije Micic (23 points) et l'Allemand Tibor Pleiss (19 pts), le club turc signe ainsi un rare doublé, réalisé pour la dernière fois par les Grecs de l'Olympiacos il y a une décennie (2012 et 2013). Le Real Madrid, malgré cette 9e défaite en finale, reste le club le plus titré dans la principale compétition de basket continentale avec 10 sacres. En début de programme, le FC Barcelone a battu l'Olympiacos (84-74) afin de décrocher la troisième place finale. MVP de la saison, l'Espagnol Nikola Mirotic, longtemps actif en NBA, a terminé meilleur marqueur du côté catalan avec 19 points, dont 15 en seconde période. Finaliste 2021, le Barça devra encore attendre avant de soulever un troisième trophée après ses titres acquis en 2003 et 2010. (Belga)