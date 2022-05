Coupe du monde de kayak sprint - Artuur Peters 5e et Bram Sikkens 6e en finale A du K1 à Racice

(Belga) Artuur Peters, en K1 sur 1.000 m, et Bram Sikkens, en K1 sur 500 m, ont terminé respectivement 5e et 6e de la finale A de leur catégorie à la manche d'ouverture de la Coupe du Monde de kayak sprint, samedi à Racice, en République tchèque.

Peters, 10e des Jeux Olympiques de Tokyo sur cette distance du kilomètre, n'a jamais pu inquiéter le champion du monde portugais Fernando Pimenta, vainqueur en 3:24.44 devant l'Australien Thomas Green et l'Allemand Jacob Schopf. En 3:27.49, le Limbourgeois est resté à 7 centièmes du 4e, l'Italien Samuele Burgo. Comme lui, Sikkens est toujours resté dans la seconde partie des concurrents dans la finale A du 500 m. Sixième à mi-distance, il a conservé cette place à l'arrivée, en 1:40.71. La victoire est revenue en 1:39.02 à l'Allemand Jakob Thordsen, devant le Danois Magnus Sibbersen et l'Espagnol Marcus Walz. Le Malinois et le Limbourgeois, associés en K2 sur 1000 m, n'ont par contre pas réussi à passer le cap des séries samedi, terminant 6e de leur série éliminatoire. De son côté, le K4 féminin, formé par Lize Broekx, Hermien Peters, Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven, a terminé 5e de la finale B, soit une 14e place finale pour leur première expérience internationale. Le duo olympique Broekx-Peters, reformé en K2 sur 500 m, s'est ensuite d'abord qualifié pour les demi-finales en prenant la 2e place de sa série, avant de se hisser dans la finale A de dimanche en prenant la 3e place de la 1ère demie. Outre celle-ci, les deux Peters et Broekx termineront leur weekend dimanche par la finale du K1 sur 5.000 m.