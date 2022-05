Le directeur sportif du PSG Leonardo limogé

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain (PSG) Leonardo a été démis de ses fonctions, samedi après le dernier match de la saison du club de la capitale, selon une source ayant connaissance du dossier confirmant une information de plusieurs médias.



Le limogeage du dirigeant brésilien (52 ans), en poste depuis 2019, intervient quelques heures après la prolongation jusqu'en 2025 du contrat de Kylian Mbappé, annoncée avant la victoire dans la soirée contre Metz (5-0). A peine les célébrations du dixième titre national terminées que le diffuseur Prime Video, RMC, France Bleu Paris, Le Parisien et L'Equipe ont relayé la décision du PSG de se séparer de l'un de ses hommes clés. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, revigoré par l'engagement sur le moyen terme de son attaquant vedette, a lancé des grandes manoeuvres pour redonner un second souffle à son projet sportif. Il s'agissait du deuxième passage comme directeur sportif de "Leo", qui a également occupé ces fonctions entre 2011 et 2013. Le Brésilien a également été joueur au PSG, de 1996 à 1997. Son nom était sur la sellette depuis plusieurs semaines, comme celui de l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui pourrait aussi faire ses valises bientôt, malgré son contrat courant jusqu'en 2023. Leonardo a notamment contribué à faire venir la superstar Lionel Messi l'été dernier. Mais son aura a pâti de la saison décevante des Parisiens, éliminés de la Ligue des champions dès les 8es de finale, après une nouvelle "remontada", face au Real Madrid (1-0, 1-3). Le Portugais Luis Campos, passé notamment par Lille et Monaco, où il a côtoyé Mbappé, pourrait prendre la suite au poste de directeur sportif, selon plusieurs médias.