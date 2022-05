NBA - Miami reprend l'avantage face à Boston

(Belga) Miami s'est imposé 103-109 à Boston, samedi, dans le match N.3 de la finale de la conférence Est des playoffs NBA, la ligue nord-américaine de basket. Ce succès permet au Heat de reprendre l'avantage 2 victoires à 1 et de récupérer l'avantage du terrain.

Battu chez lui dans le match N.2, le Heat démarrait pied au plancher, menant 18-39 à la fin du premier quart-temps et 47-62 à la pause, après avoir compté jusqu'à 26 points d'avance (20-46). Mais en seconde période, Miami devait se passer de sa star Jimmy Butler (8 points), en proie a une inflammation récurrente du genou. Les Floridiens parvenaient à contrôler dans le troisième quart (72-87) avant de souffrir le retour des Celtics. A moins de 3 minutes de la fin, les Celtics recollaient à une unité (92-93) après un trois points de Jaylen Brown. Un tir primé de Max Strus rétablissait aussitôt les distances. Porté par Bam Adebayo (31 points, 10 rebonds), Miami tenait bon jusqu'au bout (103-109). P.J. Tucker (17 points) et Max Strus (16 points) ont également pallié l'absence de Jimmy Butler. Côté Celtics, Jaylen Brown s'est illustré avec 40 points et 9 rebonds. Al Horford a réalisé un double-double (20 points, 14 rebonds) et Marcus Smart a contribué avec 16 points et 7 passes. Par contre, Jayson Tatum a été limité à 10 points. Le match N.4 se disputera à Boston lundi. (Belga)