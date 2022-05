La guerre est déclarée? Karim Benzema poste une photo mystérieuse après l'annonce de Kylian Mbappé (photo)

L'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris-Saint-Germain a créé une onde de choc en Espagne où tout le monde espérait le voir débarquer au Real Madrid.

Parmi les déçus, se trouverait un certain Karim Benzema. Si l'attaquant vedette de la Casa Blanca n'a pas commenté directement la décision de son partenaire en équipe de France, KB9 a publié une story pour le moins énigmatique sur Instagram.

Quelques heures après l'annonce officielle de la prolongation, Karim Benzema -qui s'entend très bien avec Mbappé en équipe nationale- a publié une photo dans sa story Instagram. Une photo du rappeur Tupac, saluant l'acteur Stephen Baldwin - quelque peu rogné du cliché par Benzema - lors d'une collecte de fonds en juin 1996. Mais c'est surtout la personne derrière l'artiste qui interpelle. Cet homme, regardant droit dans l'objectif, serait un ami du rappeur qui l'aurait trahi quelques mois avant son meurtre.

Selon le journal l'Equipe, Benzema est un grand fan du rappeur et publie régulièrement des photos de lui. Mais le timing de cette photo et la possible symbolique de la trahison peuvent laisser penser que le Français s'est senti trahi par son compatriote.