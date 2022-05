"Championnes d'Europe!": avec Janice Cayman, Lyon réalise un record en remportant sa 8e Ligue des Champions (photos)

Samedi soir, l'Olympique Lyonnais s'est adjugé la Ligue des Champions féminine en venant à bout du FC Barcelone, tenant du titre, sur le score de 1-3. Les buts d'Henry (6e), Hegerberg (22e) et Macario (35e) ont éclipsé la trop courte réponse de Putellas pour le Barça (41e) et assuré aux Lyonnaises leur 8e titre dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Dans un 'remake' de la finale de l'édition 2019 remportée 4-1, l'Olympique Lyonnais a réédité sa performance en terrassant le FC Barcelone.

Après leur victoire, les Lyonnaises ont fait la fête dans le bus qui les ramenait à leur hôtel.

Après une nuit de festivités, les joueuses sont rentrées en France et seront reçues à la mairie de Lyon sur le coup de 17h ce dimanche.

Montée au jeu en fin de partie, la Red Flames Janice Cayman a participé à la victoire de son équipe et aux festivités qui ont suivi.

Champion de France et invaincu, l'OL remporte la huitième Ligue des Champions féminine de son histoire et détrône ainsi le tenant du titre, le FC Barcelone. Les Catalanes ont également régné sur leur championnat national en remportant 30 victoires en autant de rencontres.

Le match

Amandine Henry a rapidement fait sauter le verrou d'une frappe lumineuse à 30 mètres des buts adverses qui a terminé sa course en pleine lucarne (0-1, 6e). La star norvégienne Ada Hegerberg a doublé la mise de la tête, à la suite d'un centre millimétré venu du flanc gauche de Salma Bacha qui avait parfaitement combiné avec sa coéquipière Melvine Malard (0-2, 23e).

Les Lyonnaises ont poursuivi sur leur lancée, redoublant d'efficacité face à la possession catalane, avec un troisième but à l'issue d'une phase confuse au sein de la défense du Barça, et conclue par Catarina Macario totalement abandonnée au deuxième poteau (0-3, 35e).

Pour donner la réplique, c'est la récente gagnante du Ballon d'Or et capitaine blaugrana Alexia Putellas qui a montré la voie, en reprenant de volée un centre de Caroline Hansen à hauteur du point de penalty (1-3, 41e).

En deuxième période, Lyon a su maintenir un bloc solide pour résister à la domination et à la circulation du ballon si chère au Barça. La Belgian Red Flame Janice Cayman est montée au jeu à la 81e minute, contribuant à repousser les derniers assauts catalans et assurer ainsi le trophée au bout d'une rencontre disputée.