Le message plein d'espoir de Lionel Messi pour sa première saison au PSG: "Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022" (photo)

Lionel Messi vient de clôturer sa première saison hors du FC Barcelone, samedi soir contre Metz. L'Argentin avait rejoint le Paris-Saint-Germain après que son contrat a pris fin au Barça et que la situation financière du club catalan ne permette pas d'offrir un nouveau contrat à la pulga.

11 buts et 14 assists (en 34 matchs) toutes compétitions confondues plus tard, le septuple Ballon d'Or termine une saison compliquée où il a évolué bien loin de son niveau barcelonais. Il a raté 14 matchs sur l'ensemble de la saison pour diverses raisons : blessure, covid, grippe, etc.

Sur son compte Instagram, le n°10 de l'Albiceleste a publié un long texte pour faire le point de sa première expérience en dehors du championnat espagnol. "C’était une année différente à cause de tout ce qui s’est passé, mais à la fin de la journée, nous avons gagné la ligue que j’étais très excité de gagner. C’est mon premier trophée ici à Paris", écrit le nouveau champion de France.

Arrivé malgré lui au Parc des Princes (il ne souhaitait pas quitter le FC Barcelone, il y a été contraint par la force des choses), Messi a tenu à remercier ses coéquipiers et sa famille qui ont facilité son adaptation à sa nouvelle vie. "Je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m’ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m’avoir toujours accompagné et soutenu."

Malgré le championnat acquis, l’échec dès les huitièmes de finale en Coupe d’Europe est un souvenir compliqué à oublier pour les joueurs et les supporters. Y compris pour Messi qui, au match aller, gagné par les Parisiens (1-0), avait raté un penalty : "Nous avons gardé le goût amer d’avoir perdu en Ligue des champions dans un match à élimination directe alors que nous étions la meilleure équipe."

Au lendemain de l'annonce de Kylian Mbappé, qui restera au PSG, l'Argentin de 34 ans a conclu son message d'une note positive pour l'avenir et la saison prochaine. "Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022, ce sera une année importante et nous nous battrons."