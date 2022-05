3 buts en 6 minutes, Kevin De Bruyne encore héroïque: Manchester City est champion d'Angleterre après un match complètement fou (vidéos)

La course au titre, aura une fois de plus, été halletante en Premier League. Manchester City et Liverpool se sont rendu coups pour coups à distance et les deux équipes pouvaient encore prétendre au titre lors de la dernière journée de championnat, ce dimanche.

Après un chassé croisé incroyable, les coéquipiers de Kevin De Bruyne remportent le titre de champion d'Angleterre.

Les Reds et les Skyblues évoluaient tous les deux à domicile pour le dénouement de cette saison à rebondissements. Les hommes de Jürgen Klopp accueillaient Wolverhampton de Leander Dendoncker tandis que la bande à Guardiola recevait Aston Villa.

Avant la rencontre, Manchester avait l'avantage sur Liverpool en comptant un point de plus au classement.

Le match

Les fans de Premier League sont devenus fous ce dimanche après-midi. Dans un premier temps, Liverpool s’est retrouvé mené après 3 minutes de jeu, disant adieu à tout espoir de titre.

20 minutes plus tard, Sadio Mané remet son équipe sur les bons rails (1-1, 24e). A ce moment, Liverpool est toujours derrière City, mais l’espoir renaît.

Surtout qu’à la 37e minute (tous les matchs ont commencé en même temps), à l’Ethiad Stadium, c’est Aston Villa qui ouvre le score. Après Liverpool, c’est City qui se retrouve mené.

À ce moment, les deux équipes comptent 90 points chacune, mais City l’emporte toujours à la différence de buts.

Après la mi-temps, Philippe Coutinho, ancien joueur de Liverpool, va climatiser tout Manchester en portant le score à 0-2.

À un quart d’heure du terme, toujours à Manchester, Ilkay Gündogan sonne la révolte et réduit le score (1-2), imité deux minutes plus tard par Rodri (2-2, 78e).

À 10 minutes de la fin de la saison, c’est statu quo entre Liverpool et Manchester City. Les deux équipes sont à égalité dans leurs matchs respectifs (1-1 et 2-2).

C’était sans compter sur Gündogan qui, sur une passe décisive de Kevin De Bruyne, inscrit le 3-2. Manchester explose.

Liverpool se réveille, espérant l'exploit qu'Aston Villa puisse égaliser, mais il n'en sera rien. Les Reds s'imposent 3-1, mais terminent 2e derrière les Cityzens.