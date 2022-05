Ons Jabeur, 6e mondiale et l'une des principales outsiders, tombe d'entrée

(Belga) Ons Jabeur, sixième joueuse mondiale et tête de série N.6, a été éliminée dès le premier tour de Roland-Garros, dimanche. La Tunisienne s'est inclinée 3-6, 7-6 (7/4), 7-5 face à la Polonaise Magda Linette (WTA 52). La rencontre a duré 2 heures et 28 minutes.

Jabeur, 27 ans, figurait parmi les principales outsiders du tableau féminin après sa victoire à Madrid et sa défaite en finale à Rome. Elle se présentait Porte d'Auteuil avec le statut de joueuse comptant le plus de victoires sur terre battue (17 pour 3 défaites) cette saison. Jabeur n'a jamais été plus loin que les huitièmes de finale en cinq participations sur la terre battue parisienne. Linette affrontera au 2e tour soit l'Italienne Martina Trevisan (WTA 52) soit la Britannique Harriet Dart (WTA 111). (Belga)