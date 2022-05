Zanevska, Bonaventure et Minnen entrent en piste lundi

(Belga) Maryna Zanesvka, Ysaline Bonaventure et Greet Minnen entrent en compétition lundi à Roland-Garros.

Sur la terre battue parisienne, Zanevska, 62e joueuse mondiale, jouera le premier match sur le court N.5 face à la Chinoise Zheng Quinwen (WTA 74). Au même moment, Bonaventure (WTA 168) défiera, sur le court N.7, la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 72). Minnen (WTA 83) commencera son tournoi plus tard, en 4e et dernière rotation, sur le court N.4, contre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31). Le menu sera copieux sur le court Philippe-Chatrier ce lundi, avec successivement la N.1 mondiale Iga Swiatek contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 119), la tenante du titre chez les dames, la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 2), contre la Française Diane Parry (WTA 97), le recordmand de victoires Porte d'Auteuil Rafael Nadal (ATP 5) contre l'Australien Jordan Thompson (ATP 82) et le N.1 mondial et tenant du titre chez les messieurs Novak Djokovic contre le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 94). Le court Suzanne-Lenglen accueillera notamment les débuts de la Japonaise Naomi Osaka (WTA 38), contre l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 28), et du Suisse Stan Wawrinka (ATP 257), vainqueur en 2015, contre le Français Corentin Moutet (ATP 139).