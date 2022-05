Un but de légende et le pire changement possible: un club chilien passe par toutes les émotions (vidéo)

Sacré scénario en première division chilienne hier (samedi). Alors que Audax Italiano et Universidad Catolica s'affrontent dans une rencontre du ventre mou du championnat, les visiteurs vont connaître deux événements pas communs dans un match de foot.

Menés dès la 9e minute, les visiteurs vont rétablir l'égalité sur une frappe venue de nulle part Felipe Gutierrez. Une frappe à 73 mètres des cages du gardien adverse, complètement surpris par ce missile.

Les locaux ne vont pas se laisser impressionner et mettre deux buts pour prendre l'avantage 3-1 (51e). Quatre minutes plus tard, Zampedri inscrit le 3-2 et redonne espoir à son équipe.

En pleine bourre, le coach visiteur fait un changement en sortant Cristian Cuevas pour Lucas Melano.

Malheureusement pour lui, Melano ne restera que quatre petites minutes sur la pelouse avant de prendre un carton rouge. Ses coéquipiers, laissés à 10, ne parviendront pas à remonter le score et s'inclinent 3-2. Sacrée journée.