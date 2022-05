Premier succès chez les professionnels pour Florian Vermeersch

(Belga) Florian Vermeersch (Lotto Soudal) a levé les bras pour la première fois de sa carrière. Le Belge de 23 ans a inscrit son nom au palmarès de la cinquième édition de l'Antwerp Port Epic (cat. 1.1). Dimanche après 181,4 kilomètres au départ et à l'arrivée d'Anvers, il s'est imposé en solitaire devant Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) et Thibau Nys (Baloise-Trek Lions).

Un groupe de six coureurs a fait la différence durant cette course qu'on surnomme parfois les "Strade Bianche des Flandres" en raison de nombreuses zones pavées et de routes non goudronnées. L'équipe Alpecin-Fenix, avec Gianni Vermeersch et Timo Kielich, était pourtant en surnombre mais n'a pas pu en profiter. Les autres coureurs du groupe de tête étaient le Français Adrien Petit (Intermarché - Wanty - Gobert) ainsi que les Belges Thibau Nys, Florian Vermeersch et Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Possédant une avance confortable sur le peloton, le sextuor a pu se permettre de ralentir la cadence pour commencer à jouer au chat et à la souris. Après de nombreuses attaques, celle de Florian Vermeersch à près de 2 km de la ligne a fait la différence. Le Gantois de 23 ans a tenu bon et devancé de cinq secondes Gianni Vermeersch. Thibau Nys, champion d'Europe U23, a pris la 3e place après avoir bondi sur de nombreuses attaques. Florian Vermeersch, qui s'était révélé du grand public en terminant 2e de Paris-Roubaix en 2021, écrit donc la première ligne de son palmarès. Il succède au Néerlandais Mathieu van der Poel et apporte une 16e victoire cette saison à la formation belge Lotto Soudal. (Belga)