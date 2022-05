Elise Mertens, toute en maîtrise, se qualifie pour le 2e tour à Roland Garros

Elise Mertens, 32e joueuse mondiale et tête de série N.31, a éliminé la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) qu'elle n'avait jamais rencontrée ce dimanche au premier tour du simple dames de Roland-Garros, le deuxième des quatre tournois du grand chelem de tennis, disputé sur terre battue à Paris. Elle s'est imposée en deux manches, 6-3 et 6-1, après 1h16 de jeu.

Le meilleur résultat d'Elise Mertens sur l'ocre parisien est un huitième de finale en 2018. Lors de ses quatre autres participations elle a toujours atteint les seizièmes de finale (3e tour), notamment l'an dernier.

Au 2e tour, Mertens sera opposée à la gagnante du duel entre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 69) et la lucky loser la Russe, sous pavillon neutre, Anastasia Gasanova (WTA 154).

Elise Mertens forme avec la Russe, sous pavillon neutre, Veronika Kudermetova la 2e tête de série du double. Elles seront opposées au premier tour à la Croate Petra Martic et à l'Américaine Shelby Rogers.

2/2 pour les Belges

Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 60) s'est qualifiée également pour le 2e tour du tournoi de Roland-Garros. La N.2 belge a profité de l'abandon de l'Américaine Ann Li (WTA 67), blessée à l'épaule, qui menait pourtant 6-3 et 3-2. Ce premier match entre les deux joueuses a pris fin prématurément après 1 heure et 12 minutes.

Van Uytvanck sera opposée au 2e tour à la gagnante du match entre l'Américaine Coco Gauff (WTA 23/N.18) et la qualifiée canadienne Rebecca Marino (WTA 115).

Le meilleur résultat de Van Uytvanck à Roland-Garros en simple lors de ses sept premières participations est un quart de finale en 2015. Elle jouera aussi le double en compagnie de la Roumaine Monica Niculescu et sera opposée au premier tour à une solide paire formée par l'Américaine Danielle Collins (9e mondiale en simple) et la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 37 en simple).