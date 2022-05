Les Belges à l'étranger - Avec Saelemaekers, l'AC Milan est champion d'Italie pour la première fois depuis 2011

(Belga) L'AC Milan a remporté le 19e titre de champion d'Italie de son histoire, le premier depuis 2011, après sa victoire face à Sassuolo, 0-3 dimanche soir lors de la 38 et dernière journée de championnat.

Les Milanais avaient besoin de faire aussi bien que l'Inter, qui recevait la Sampdoria, pour s'assurer le titre. Ils n'ont pas failli à leurs responsabilités. Olivier Giroud a directement mis les visiteurs à l'abri avec un doublé (17e et 32e), servi à chaque fois par Rafael Leao. Et Leao était encore à la passe pour le troisième but, inscrit par Franck Kessié (36e). Alexis Saelemaekers était titulaire pour les Rossoneri, et il a disputé 81 minutes avant d'être remplacé par Alessandro Florenzi. Zlatan Ibrahimovic s'est également joint à la fête en montant au jeu à la 72e minute à la place du buteur du jour, Olivier Giroud. L'AC Milan conquiert son premier titre de champion d'Italie depuis 11 ans en ayant accumulé 86 points en 38 matchs, alors que l'Inter échoue à une seule longueur. En effet, le voisin intériste a tout fait pour voler la première place au nez et à la barbe de l'AC. Les Nerazzuri se sont imposés contre la Sampdoria, 3-0, grâce à un but de Perisic (49e) et un doublé de Correa (55e et 57e). La victoire s'est néanmoins avérée insuffisante pour les champions en titre qui avaient besoin d'un faux pas de leurs rivaux pour leur chiper le titre. L'AC remporte ainsi le 19e titre de champion d'Italie de son histoire et égalise le palmarès de l'Inter. (Belga)