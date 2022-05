Jupiler Pro League - Pas de vainqueur entre Bruges et Anderlecht pour le dernier match de la saison

(Belga) Dimanche soir, le Club de Bruges a partagé l'enjeu face au Sporting d'Anderlecht, 1-1, pour le compte de la 6e et dernière journée des Champions' playoffs. Déjà assurés du titre, les Brugeois pensaient avoir remporté la victoire grâce au but d'Andreas Skov Olsen (39e), mais Anouar Ait El Hadj a rétabli l'égalité en fin de rencontre (87e).

Après des vacances à Ibiza après leur titre, les Brugeois ont été cueillis à froid sur un ballon mal négocié par la défense, mais Mignolet a empêché Zirkzee de convertir l'offrande (3e). Le portier brugeois est encore venu à la rescousse des siens lors d'un duel avec Amuzu (6e), puis en surgissant dans les pieds du même Amuzu qui avait été parfaitement lancé par Zirkzee (28e). Après avoir été malmené pendant près de 40 minutes, le Club a appliqué la dure loi du réalisme et a ouvert le score sur sa première réelle occasion, lorsque servi par de Ketelaere, Skov Olsen est rentré sur son pied gauche dans la surface et a envoyé un ballon fusant à ras de sol au-delà du portier anderlechtois (1-0, 39e). Le coup de sifflet final a laissé la place aux célébrations brugeoises et à une invasion du terrain, puisque Bruges termine la saison à la 1re place avec 50 points, devant l'Union (46 points), Anderlecht (40 points) et l'Antwerp (36 points). (Belga)