Hockey sur glace: la France chute contre la Suisse au Mondial

L'équipe de France de hockey sur glace, déjà assurée de se maintenir dans l'élite, a chuté dimanche (5-2) contre la Suisse pour son sixième et avant-dernier match du Mondial-2022 à Helsinki.

Les Bleus avaient déjà validé leur maintien grâce à la victoire vendredi de la Slovaquie contre le Kazakhstan (4-3) et donc atteint leur principal objectif en Finlande: ne pas finir à la dernière place du groupe A, synonyme de relégation.

Terminer dans les quatre premiers et rejoindre les quarts de la compétition aurait fait office de bonus et d'exploit, mais il n'est désormais plus réalisable. Le Danemark, 4e et dernier qualifié provisoire compte neuf points avant sa rencontre contre le Canada lundi. Les Bleus n'en ont que cinq et une victoire ne rapporte que trois points.

Pourtant, l'équipe de France a un temps cru à une grande performance contre la Suisse, 6e nation mondiale et actuelle première de son groupe.

Alexandre Texier (5e) puis Valentin Claireaux (13e) ont permis aux Bleus de mener 2 à 0. Une premier d'ailleurs dans ce Mondial, où l'équipe de France n'avait encore jamais ouvert le score.

Mais les Suisses, grâce à Nico Hischier, Damien Riat et Andres Ambhul ont remis les pendules à l'heure et fait respecter la hiérarchie dès le deuxième tiers.

Dean Kukan (51e) et Hischier (59e) ont ensuite alourdi la marque pour la sélection helvète, invaincue et assurée de voir les quarts de finale.

Les hommes de Philippe Bozon ont de leur côté encore une rencontre de prestige à disputer mardi, contre le Canada, champion du monde en titre, mais balayé (6-3) par la Suisse samedi.