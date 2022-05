Roland-Garros: Barrère, seul Bleu qualifié sur six

Comme craint, l'édition 2022 commence difficilement pour les Bleus: sur les six Français en lice dimanche au premier jour de Roland-Garros, seul Grégoire Barrère a réussi à se hisser au deuxième tour.

. Ca passe: Barrère

"Je pourrai dire que j'ai gagné en 5 sets à Roland-Garros au moins une fois !", s'est félicité Grégoire Barrère, 209e mondial, après avoir battu le Japonais Taro Daniel (105e) 3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4.

"Je ne m'attendais pas forcément, il y a 3 semaines, à être dans le tableau de Roland", a reconnu le Français de 28 ans qui a bénéficié d'une wild card grâce à sa finale au Challenger d'Aix-en-Provence le 8 mai.

Sur le court semi-enterré N.14, soutenu par des gradins bondés et bruyants, le Français a réussi le break décisif assez rapidement pour mener 2-1 dans l'ultime set. Quelques minutes plus tard, il lâchait sa raquette de bonheur avant d'aller saluer son adversaire du jour.

"Le public a été chaud bouillant dès l'entrée sur le court. C'était vraiment sympa", a-t-il savouré.

"Forcément, quand il scande ton nom, qu'il chante la Marseillaise, tu as un peu de frisson. Cela donne de l'énergie en plus. Dans les moments importants, cela t'aide à t'engager plus, à aller chercher les points, et pas forcément à retenir et attendre la faute", a-t-il ajouté.

Barrère joue pour la 6e fois le tableau principal du Majeur sur terre battue. Il n'avait jusqu'ici atteint le 2e tour qu'une seule fois, en 2019, lorsqu'il s'était incliné face au Russe Aslan Karatsev.

Cette fois, il affrontera pour tenter de se hisser au 3e tour Isner (26e), le grand serveur américain qui a écarté Halys.

. Ca casse: Halys, Burel, Tan, Mladenovic et Monnet

Quentin Halys (86e) a fini par craquer après avoir bien résisté au géant John Isner (26e) qui s'est imposé 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/1), 7-6 (8/6).

"Je suis très déçu parce que je pense avoir fait un bon match. Il a très bien joué aussi. J'ai eu sûrement pas mal d'occasions, mais j’ai moins bien géré les tie-break, c'est ce qui a fait la différence à la fin", a commenté le Français de 25 ans qui a sauvé 3 balles de match avant de s'incliner sur la quatrième.

"Il a fait 92 % de premières balles sur les 3 tie-break. Dès que je perdais mon point de service, derrière c'était extrêmement dur d'en reprendre un", a-t-il souligné.

Harmony Tan (106e) a mené 4-2 dans la première manche avant de se faire battre par la Colombienne Camila Osorio (66e) 6-4, 6-3.

"Elle a haussé son niveau de jeu. Au début, elle était un peu plus timide sur les balles. Elle a commencé au milieu du set à plus se relâcher. En tout cas, elle a très bien joué aujourd'hui", a commenté la Française de 24 ans.

La tâche était extrêmement difficile, sur le papier, pour Clara Burel face à la demi-finaliste de l'an dernier et 3e mondiale Maria Sakkari.

La Tricolore s'est effectivement inclinée 6-2, 6-3, mais elle a fermement défendu ses chances sur le Central, plus que ne le laisse penser la sévérité du score.

Idem pour l'invitée Carole Monnet (253e) qui s'est logiquement inclinée 6-3, 6-3 face à Karolina Muchova (81e) mais qui a obligé la Tchèque à jouer pendant 1h48.

Quant à Kristina Mladenovic (107e), elle a été éliminée 6-0, 7-5 par la Canadienne Leylah Fernandez (18e), finaliste du dernier US Open.

Totalement dépassée dans la première manche, Mladenovic (29 ans) a semblé pouvoir retourner le match lorsqu'elle s'est à son tour envolée 3-0 dans la seconde manche avec un double break. Elle s'est ensuite détachée 5-3 et a eu deux balles de set sur son service à 5-4.

"Malheureusement, c'est passé à 1, 2 ou 3 points d'emmener ce match au troisième set et continuer un peu de vivre ce moment avec le public. Ce n'est que partie remise", a-t-elle regretté en soulignant se remettre de "pépins physiques" à l'épaule.

Car c'est finalement la Canadienne de 19 ans qui a aligné quatre jeux d'affilée pour remporter la rencontre en profitant d'une double faute de Mladenovic sur la balle de match.