La Liga - Grenade descend en D2 espagnole, Majorque et Cadix se maintiennent in extremis

(Belga) Grenade évoluera la saison prochaine dans l'antichambre du football espagnol. Dimanche soir, le club andalou a été contraint au partage contre l'Espanyol Barcelone (0-0) alors que Majorque et Cadix, ses deux concurrents au maintien, s'imposaient simultanément à Osasuna (0-2) et à Alavès (0-1).

Majorque et Cadix terminent le championnat avec 39 points, un de plus que Grenade, qui fait la culbute en D2 avec Alavés et Levante. Grenade avait retrouvé l'élite en 2019-2020, une saison ponctuée à une 7e place synonyme d'Europe lors de l'exercice suivant. Les Andalous avaient d'ailleurs atteint les quarts de finale de l'Europa League en 2020-2021, battus par Manchester United. (Belga)