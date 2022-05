WNBA - Emma Meesseman marque 11 points lors de la victoire de Chicago contre son ancienne équipe

(Belga) Emma Meesseman et Chicago Sky ont remporté leur duel contre Washington Mystics, l'ancienne franchise de la joueuse belge, sur le score de 73-82 dimanche en WNBA, le championnat de basket féminin nord-américain.

La Belgian Cat a compilé 11 points et 4 rebonds en 26 minutes de jeu contre les Mystics, son club entre 2013 et 2020. C'est la 3e victoire en cinq matches pour Chicago, qui occupe la 4e place à l'Est et la 6e de la ligue. Chicago, où Ann Wauters est assistante coach, évolue sans Julie Allemand, toujours en lice dans les playoffs du championnat de France avec LDLC ASVEL. (Belga)