De magnifiques sourires sur les visages: Kevin De Bruyne fête le titre de Manchester City dans les bras de ses enfants (photos)

Kevin De Bruyne sait compter sur ses plus fidèles supporters. Sa compagne, Michele Lacroix, et ses trois enfants étaient hier dans les tribunes de l'Ethiad Stadium pour vivre au coeur de l'enceinte le titre de Manchester City et du Diable Rouge.

Sur Instagram, le joueur a dévoilé de belles images de moments privilégiés vécus avec les siens. Il a ainsi emmené ses fils et sa fille directement sur la pelouse, célébrant le titre avec eux comme il ne le ferait avec personne d'autre. Des images d'une douceur inégalée.