"Je serai leur premier supporter pour la finale": Kylian Mbappé envoie un message étonnant au Real Madrid (photo)

Kylian Mbappé ne sera finalement pas un joueur du Real Madrid. Alors que tout semblait bouclé entre les deux parties, le Français a finalement décidé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, où il s'est engagé samedi jusqu'en 2025. Muet depuis, Mbappé a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Il y remercie évidemment les dirigeants parisiens, mais n'oublie pas non plus de s'adresser directement au Real Madrid, qui s'est intéressé à lui à plusieurs reprises ces dernières années. "Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution", écrit d'abord le Français au sujet du club espagnol. "Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions, à Paris. Chez moi", a-t-il ensuite poursuivi. Il sera ce soir sur le plateau du 20h de TF1.

Ce message déchaîne les passions sur les réseaux sociaux.