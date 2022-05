Mo Salah célèbre en pensant offrir le titre à Liverpool: son visage change quand un fan l'informe du but décisif de Manchester City (photo)

Mo Salah a bien cru offrir le titre à Liverpool. L'Egyptien a inscrit le deuxième but des siens hier contre Wolverhampton. A ce moment précis, dans sa tête, Liverpool passe aux commandes et profite d'un faux pas de Manchester City pour s'adjuger la Premier League.

Euphorique, il va alors se diriger vers les supporters et célébrer avec eux. Dans les tribunes, un homme lui fait signe que City mène 3-2. Salah le voit et son visage se met à changer, prenant une mine plus grave. C'est finalement ce troisième but de Manchester qui lui offre le sacre national.