Footballeur Pro de l'Année - La Pro League fait un don de 5.000 euros à "Me To You"

(Belga) La Pro League a remis un chèque de 5.000 euros à la fondation "Me To You", lundi, à l'occasion des Pro League Awards. Miguel Van Damme, décédé le 29 mars à l'âge de 28 ans, était le parrain de cette fondation, créée en 2014, qui soutient la recherche sur le cancer du sang et a pour objectif principal de lutter contre la maladie.

Miguel Van Damme, gardien du Cercle Bruges, est décédé après un combat de plusieurs années contre la leucémie. Toute la famille du football belge lui a rendu hommage durant la saison. Plusieurs clubs ont fait des dons à "Me To You", notamment en reversant les bénéfices d'une vente aux enchères de maillots. Thomas Toussey, administrateur du Club de Bruges et pathologiste de profession, était présent sur la scène de l'Event Lounge de Schaerbeek pour évoquer cette cause et recevoir le chèque de la Pro League. (Belga)