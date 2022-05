Footballeur Pro de l'Année - Pierre Denier honoré pour l'ensemble de sa carrière

(Belga) Pierre Denier a reçu le Prix de couronnement d'une carrière, lundi, durant la cérémonie des Pro League Awards, à l'Event Lounge de Schaerbeek.

Samedi, Denier, 65 ans, s'est assis pour la dernière fois sur le banc de Genk lors du match à Malines, mettant un terme à une riche carrière dans le football belge. En 48 ans, il a été tour à tour joueur, entraîneur adjoint, entraîneur intérimaire et team manager au sein du KFC Winterslag et puis, après la fusion, du KRC Genk. Soit près d'un demi-siècle au sein du même club. "La Pro League tient à le remercier pour son dévouement pour le football, sa fidélité au club de son cœur et le rôle de père qu'il a rempli pour les jeunes du KRC Genk", a souligné la Pro League dans un communiqué. (Belga)