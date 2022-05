Footballeur Pro de l'Année - La Gantoise et Waasland-Beveren primés pour leur engagement social

(Belga) La Gantoise, pour la 1A, et Waasland-Beveren, pour la 1B, ont reçu le prix "Football & Community", lundi, à l'occasion des Pro League Awards organisés à l'Event Lounge de Schaerbeek. Les deux clubs ont été sacrés par un jury d'experts indépendants pour leur fonctionnement social et les efforts sociaux au cours de la saison écoulée.

La Gantoise et sa fondation sont récompensées pour le "large éventail d'initiatives et de projets sociaux" développés durant la saison. Waasland-Beveren reçoit le prix grâce à la "poursuite de plusieurs projets durables et structurels et l'engagement social du club". (Belga)