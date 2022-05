"Le meilleur joueur avec lequel j'ai joué": ce joueur de Manchester City n'a plus les mots pour décrire Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a, encore une fois, brillé de mille feux cette saison avec Manchester City. Auteur de 19 buts et 14 passés décisives cette saison, il a eu un grand rôle dans le nouveau titre glané en Premier League. Encore ce dimanche, c'est lui qui a offert la passe décisive pour le titre.

Interrogé par le journal AS, son coéquipier Rodri n'a pas tari d'éloges au sujet de notre Diable Rouge. "C'est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué", a-t-il lancé, sans une once d'hésitation. "Il est spectaculaire et a tout du milieu de terrain moderne. Il n'a rien à voir avec Modric ou Iniesta par exemple. Il est vertical et toujours proche de la zone où se trouve le ballon", a-t-il analysé ensuite.

De Bruyne s'est mué en véritable leader de Manchester City, portant à plusieurs reprises le brassard de capitaine cette saison. Nombreux sont les joueurs du club à avoir déjà souligné ses qualités dans le passé.