"Il faut respecter la décision": Eden Hazard vole au secours de Kylian Mbappé après sa prolongation au PSG (vidéo)

Kylian Mbappé ne sera pas un joueur du Real Madrid la saison prochaine. L'international français ne sera pas transféré cet été, malgré des rumeurs plus qu'insistantes. Il a finalement prolongé jusqu'en 2025 au PSG et assumera dès lors une nouvelle direction dans sa carrière.

Ce choix passe mal en Espagne. La presse et les supporters semblent avoir du mal à comprendre qu'il ait renoncé au Real Madrid et ne le cachent pas. Mais pour Eden Hazard, il faut éviter de ruminer. "Il faut respecter la décision du joueur. Il est chez lui, dans sa ville, il ne faut pas oublier", a déclaré le Diable Rouge à notre micro. "C'est sur qu'on aurait bien aimé qu'il soit avec nous, parce que c'est un joueur de classe mondiale qui peut te faire remporter des trophées. Mais on lui souhaite quand même bonne chance", a-t-il poursuivi.

Eden Hazard, lui, est sous contrat à Madrid jusqu'en 2024.