Un petit air de Belgique-Japon: Thibaut Courtois revient sur le match le plus fou de sa saison (vidéo)

Thibaut Courtois est un homme heureux. Il a toutes les raisons de l'être. Véritable pilier du Real Madrid, il disputera samedi sa deuxième finale de Ligue des Champions, avec l'opportunité de se confronter à l'une des meilleures formations d'Europe: Liverpool. Une affiche de haut vol qui séduit tout le monde. Pour le Real Madrid, le parcours miraculeux rajoute quelque chose en plus.

Le club a en effet multiplié les scénarios de folie, s'offrant des retournements de situation contre le PSG, Chelsea et Manchester City, qu'ils ont éliminé après avoir marqué deux buts en deux minutes. Interrogé sur ce parcours, Courtois ne cache pas son plaisir. "L'adrénaline et tout, c'est incroyable", raconte le Diable Rouge. "Le match le plus spécial, c'est Manchester City. Tu mets deux buts à la 90 puis à 91ème minute, c'est incroyable ce sentiment. C'est un truc que je n'ai jamais vécu, peut-être juste avec la Belgique contre le Japon, c'était un peu pareil. Ce sont des émotions que tu rêves de vivre chaque année en tant que footballeur", a-t-il détaillé ensuite.

Thibaut Courtois sera sans nul doute titulaire samedi entre les perches madrilènes.

