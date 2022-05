"Il n'y a pas de surprise": Eden Hazard ne cache pas son admiration pour Thibaut Courtois (vidéo)

Eden Hazard et Thibaut Courtois, c'est une belle histoire d'amitié. Les deux Diables Rouges se côtoyaient déjà à Chelsea et se sont retrouvés au Real Madrid, tout en enchaînant les matchs en équipe nationale. Les deux hommes se connaissent donc parfaitement. Auteur d'une saison remarquable, il est d'ailleurs le gardien le plus décifis de la saison en Ligue des Champions avec 52 arrêts, Courtois peut compter sur le soutien de son ami.

"Thibaut, je le connais depuis longtemps maintenant. Pour moi, il n'y a pas de surprise en fait, il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis une dizaine d'années", a lancé, tout sourire, Eden Hazard au sujet de Thibaut Courtois. "Il nous a beaucoup sauvés avec Chelsea, avec le Real Madrid, avec la Belgique. Je sais ce qu'il peut faire, il est dans la continuité. Il y a juste les trophées maintenant, il joue dans le plus grand club du monde donc automatiquement, on en rajoute", a-t-il poursuivi.

Cette qualité, cette régularité dans le fait d'être décisif, cela suscite l'admiration d'Hazard, qui n'a pas manqué de le rappeler. "Pour moi, Thibaut a toujours été comme ça. Il a toujours fait des matchs monstrueux. Cette année, il a l'occasion de gagner presque tous les trophées, il ne va pas s'en plaindre", plaisante le Brainois.

> L'interview complète sur RTL PLAY