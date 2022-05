"Il nous a sauvé", "C'est du bonheur", "Exceptionnel": les joueurs du Real Madrid hallucinent devant les performances de Thibaut Courtois (vidéo)

Thibaut Courtois est, sans aucun doute, l'un des hommes forts du Real Madrid cette saison. Le Diable Rouge a déjà réalisé 52 parades en Ligue des CHampions cette saison, faisant de lui le gardien le plus décisif de la compétition. Solide dans ses cages, il n'a de cesse d'impressionner ses coéquipiers.

Mais est-il le meilleur gardien du monde ? Pour le vestiaire madrilène, aucun doute à avoir. "Franchement, je pense que oui", nous dit par exemple le jeune Eduardo Camavinga. "Il nous a sauvé dans tous les matchs, dans tous les matchs importants. Forcément, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, voire le meilleur", a-t-il enchaîné, avant de se confier davantage encore. "Même à l'entraînement, il arrête beaucoup de frappes. Même dans son jeu au pied, il est serein, ça m'impressionne", déclare le Français.

Pour un défenseur, Thibaut Courtois est de ceux qui facilitent la vie. "Honnêtement, c'est du bonheur", annonce même Ferland Mendy. "On est très sereins. Thibaut a fait ses preuves, il a montré qu'il était l'un des meilleurs gardiens du monde. Il nous a fait gagner des points, il nous a sorti plein de parades. Quand on a eu besoin de lui, quand on était un peu mal, il a su bien faire. J'espère qu'il continuera comme ça".

De son côté, l'adjoint de Carlo Ancelotti avance un autre paramètre: sa régularité. "Avoir Thibaut dans les buts, c'est important pour nous. Il a permis à l'équipe d'avoir une continuité en Liga, les performances qu'il a eu, c'est incroyable. C'est sans doute le meilleur gardien du monde. Il était là dans les moments importants, à Paris, par exemple, il a arrêté le penalty. Il a une continuité impressionnante, il n'a jamais eu de moments creux dans la saison. C'est exceptionnel", a lâché Davide Ancelotti.

Que de compliments !

